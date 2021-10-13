بيدرو يكافح "التمثيل" والهروب داخل النصر بقرار حاسم

ما هي قرارات بيدرو إيمانويل تجاه لاعبي النصر؟

يبدو أن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي النصر، لن يتساهل مع لاعبي فريقه خلال الفترة القادمة، من أجل فرض جو من الالتزام والاستقرار داخل الفريق.

بيدرو تولى مهمة تدريب النصر مؤخرًا، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس، والذي تمت إقالته خلال الفترة الماضية، بسبب تذبذب نتائج ومستوى الفريق الأصفر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن بيدرو اتخذ قرارات حاسمة على لاعبي فريقه، وذلك ليكافح ظاهرة هروب بعض اللاعبين والتظاهر بالمرض قبل مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.

بيدرو قرر إجبار أي لاعب مصاب أو من يتعرض لوعكة صحية، بالتواجد في مقر نادي النصر، من أجل معاينته من جانب طبيب الفريق، والذي سيحدد مدى استحقاق اللاعب لفترة راحة.

المدرب البرتغالي أشار للاعبيه إلى أن اللاعب المصاب حينما يصعب عليه الحضور لمقر النادي بسبب مرضه، فإن كل ما عليه هو إبلاغ طبيب الفريق بذلك.

طبيب النصر سيحدد إمكانية إجراء الكشف على اللاعب في منزله، أو نقله إلى المستشفى الذي يريد العلاج فيها، ليتم إخطار الجهاز الفني بالحالة الصحية له.

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ولم يكتفِ إيمانويل بهذا القرار، بل ألزم جميع لاعبي النصر بالحضور إلى مقر النادي قبل انطلاق التدريبات بـ60 دقيقة، ليكون اللاعب حاضرًا فنيًا قبل انطلاق التدريبات.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي يوم السبت القادم 16 أكتوبر الجاري، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.