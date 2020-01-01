بيدرو: كوتينيو أهم من نيمار

زميل نيمار وكوتينيو السابق يرى أن نجم بايرن ميونخ المعار من برشلونة أهم للبرازيل من نجم باريس سان جيرمان

قال جواو بيدرو نجم نادي كالياري الإيطالي إن فيليبي كوتينيو أهم للمنتخب البرازيلي من نجم باريس سان جيرمان نيمار.

وكان بيدرو قد زامل كوتينيو ونيمار في المنتخب البرازيلي تحت 17 عامًا، ولعب معهما في أكثر من بطولة كوبا أمريكا وكأس عالم للناشئين.

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وحول ذلك، يرى جواو بيدرو أن كوتينيو سيكون أفضل من نيمار على مستوى الإضافة التي يقدمها كل منهما للمنتخب البرازيلي.

وأضاف: "لقد ذهبنا إلى كأس العالم تلك بتوقعات عالية. في ذلك الوقت ، كان لدى الفريق كوتينيو، الذي اعتقدنا جميعًا أنه سيكون أفضل من نيمار"

وتابع: "كان لدينا كذلك نيمار نفسه والحارس أليسون وبناء على ذلك ارتفع سقف الطموحات، ربما لهذا السبب انتهى الأمر بشكل سيء للغاية، اعتقدنا أننا نمتلك منتخبًا لا يقهر"

وأردف: "ذلك الفريق كان المرشح الأكثر حظوظًا للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 سنة لكنهم لم ينجحوا وتم إقصائهم من دور المجموعات"

وأكمل: "أحتفظ بعلاقة قوية مع نيمار وما زلنا أصدقاء، لقد لعبنا لسنوات عديدة في فريق الشباب البرازيلي ولهذا انتهى بنا المطاف بأن نكون أصدقاء مقربين للغاية، إنه يستحق كل التوفيق"

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يذكر أن نيمار قد غاب عن المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة الصيف الماضي والتي تألق فيها فيليبي كوتينيو وقاد منتخب بلاده لتحقيق اللقب.