"منافس كارباخال" عن الانتقال لريال مدريد: أشعر بالإثارة ومستعد لهذه الخطوة!

لا يمانع خوض هذا التحدي

كشف بيدرو بورو مدافع توتنهام، عن شعوره تجاه الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، في ظل بحث النادي الإسباني عن ظهير أيمن جديد.

بورو الذي يتواجد حاليًا مع منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي، تزامنًا مع إصابة داني كارباخال الطويلة، تحدث لموقع "ريليفو" عن رأيه في إمكانية انتقاله لعملاق الدوري الإسباني بعد تألقه اللافت مع توتنهام منذ انضمامه للفريق اللندني.

وقال الدولي الإسباني ردًا على هذه الأنباء:"الأمر يجعلني أشعر بالإثارة، يجب أن أركز على عملي بشكل عام، ولكن حقيقة اهتمام ريال مدريد بك تؤكد لك أنك تلعب بشكل جيد، هذه الطريقة التي أفكر بها على أساس يومي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"إذا كان لابد أن يحدث يومًا ما، فإنه سيحدث، وإذا لم تتحقق هذه الخطوة سأستمر في العمل كما كنت من قبل".

وعن ربط مسيرته الدولية بداني كارباخال وإمكانية تكرار هذه المنافسة في ريال:"أحاول العمل وتقديم أفضل ما لدي كل يوم، لو أتيحت لي الفرصة للقيام بهذه القفزة في مسيرتي غدًا، سأكون مستعدًا لهذا السبب بالذات، لأنني أتمتع للكثير من الخبرة بعد كل هذه السنوات، ولكن دعونا نرى ما سيحدث".

يذكر أن صاحب الـ25 سنة المرتبط بعقد مع توتنهام حتى 2028، أصبح من العناصر الرئيسية للنادي اللندني منذ انتقاله للفريق من سبورتينج لشبونة مقابل 40 مليون يورو في عام 2023، بعد فترة إعارة قصيرة قضاها مع الفريق.