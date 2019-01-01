بيدرو إيمانويل يكشف سبب الرحيل عن التعاون والعروض المتاحة

ظهر فريق التعاون بشكل أكثر من رائع خلال الموسم الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون السابق عن سبب رحيله رغم تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين رفقة سكري القصيم وتقديم موسم أكثر من رائع.

بيدرو نفى في تصريحاته لقناة "العربية" أن يكون رحيله عن نادي التعاون بسبب الاختلاف في الأمور المادية مع إدارة النادي.

وظهر فريق التعاون بشكل أكثر من رائع خلال الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم متواجدًا في المركز الرابع بجانب الفوز بلقب الكأس على حساب الاتحاد.

وعن التجربة التي خاضها بيدرو قال : "تجربة سريعة ولكنها الأكثر أهمية بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، خاصة بعد تقديم موسم أكثر من رائع".

البرتغالي أضاف : "قبل بداية الموسم اتفقت مع إدارة التعاون على قيادة الفريق لمدة موسم واحد فقط، ولم تكن هناك أي شروط لتجديد العقد".

أبرز النجوم التي قد نراها في الدوري السعودي الموسم المُقبل 💫

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كما تحدث بيدرو عن مستقبله خلال الفترة المقبلة : "أمتلك ثلاثة عروض حاليًا ومفاوضاتي مع العين الإماراتي لم تكتمل، وقد تكون وجهتي المقبلة في الدوري السعودي أيًضا".

أبرز النجوم التي قد نراها في الدوري السعودي الموسم المُقبل

يُذكر أن نادي التعاون ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، وبالتأكيد يُحسب هذا الإنجاز للمدرب البرتغالي.