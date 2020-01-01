بعد توليه المسؤولية - ماذا قال إيمانويل للاعبي العين في أول اجتماع؟

تعرف على ما قاله إيمانويل للاعبين العين بعد توليه المسؤولية بشكل رسسمي.

رص البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني الجديد لفريق العين الإماراتي، على الاجتماع بلاعبي فريقه، بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي، خلفًا للكرواتي إيفان ليكو، المدرب المقال مؤخرًا.

العين قرر إقالة ليكو من تدريب العين، بعد نتائج الفريق السلبية، حيث تم تعيين بيدرو إيمانويل يوم الجمعة الماضي، وتم تقديمه للجماهير يوم السبت.

الموقع الرسمي لنادي العين، كشف عن تفاصيل ما قاله بيدرو للاعبيه في أول اجتماع له معهم، حيث أكد على أنه يرغب في تحقيق الفوز خلال جميع المباريات، في كافة البطولات التي يشارك فيها.

بيدرو أكد على أنه يثق في قدرات لاعبي العين، وأنه قادرين على تحقيق الفوز في جميع المباريات، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق خلال الفترة القادمة ومساندته.

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المدرب البرتغالي كان يتولى مهمة تدريب فريق ألميريا الإسباني، وقبله التعاون السعودي، الذي حقق معه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والمركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

ويعاني فريق نادي العين، على مستوى دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث يحتل المركز الخامس، برصيد 21 نقطة.

ويسعى بيدرو لقيادة العين للمنافسة على صدارة الدوري الإماراتي، التي يستحوذ عليها شباب الأهلي دبي، وسط منافسة من الشارقة.