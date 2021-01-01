تجدد آلام مارتينيز يُثير القلق في النصر

اللاعب مازال يشعر بآلام في ركبته

أثار جونزالو مارتينيز القلق في ناديه النصر بعد تجدد الآلام التي كان يشعر بها في ركبته، وهو ما سيُجبره على الخضوع لفحوصات طبية جديدة على موضع إصابته بعد غدٍ الإثنين.

صانع الألعاب الأرجنتيني كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي في الدوري السعودي، وفيما شُخصت إصابته في البداية بأنها قطع في الرباط الصليبي، كشفت الفحوصات النهائية عن معاناته من تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج لأسبوع أو 10 أيام من العلاج والراحة.

مارتينيز اشتكى خلال اليومين الأخيرين من تجدد آلامه، وسيخضع لفحوصات طبية جديدة لاستيضاح الأسباب خلف تلك الآلام وإن كان تطورًا سلبيًا في حالته الصحية.

النصر يستعد حاليًا لمواجهة الباطن مساء اليوم في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وسيغيب عنه مدافعه عبد الله مادو وجناحه عبد الفتاح عسيري للإصابة.

النصر الذي هزم الأهلي بهدفين مقابل هدف في جدة خلال الجولة الأخيرة من الدوري السعودي خسر العديد من لاعبيه لفترات طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة، وأبرزهم نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري، بجانب المدافع الكوري الجنوبي كيم جين سو الذي لن يعود قبل مطلع العام الجديد بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس.