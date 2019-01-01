الانتقالات
الانتقالات

بيتيس يحاول استعارة دياز من ريال مدريد

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ريال تعاقد مع اللاعب الصيف الماضي لكنه فشل في الظهور كأساسي مع الفريق هذا الموسم
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يحاول نادي ريال بيتيس الإسباني، الحصول على خدمات ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد بشهر يناير الجاري.

ريال استعاد دياز من ليون الصيف الماضي، بعد رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

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المهاجم الدومينيكي فشل في إثبات نفسه كلاعب أساسي مع المدرب سانتياجو سولاري بالفترة الأخيرة.

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ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن ريال بيتيس يريد استعارة دياز حتى نهاية الموسم الحالي.

ويرجع ذلك نظراً لرحيل لاعبه سانابريا إلى نظيره الإيطالي جنوى.

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ويطمح بيتيس في إقناع ريال بالتخلي عن اللاعب، مع وجود بند يتيح له الشراء بعد نهاية الإعارة.

ويراقب النادي الإسباني العديد من اللاعبين الآخرين، أبرزهم لوكاس بيريز، لاوتارو مارتينيز ونيكولا كالينيتش لحل أزمة الهجوم.

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