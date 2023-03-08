بيتسو موسيماني لجمهور الأهلي: لست مغرورًا لكن رحلتنا شاقة للغاية!

الراقي قفز بالأمس لصدارة دوري يلو، لكن جمهور غاضب بعض الشيء

شوط كامل أمام نجران؛ صاحب المركز الأخير في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، لم يفلح خلاله الأهلي في الوصول لشباك خصمه، أثار غضب جماهيره كثيرًا.

الراقي حل أمس الثلاثاء، ضيفًا على نجران، ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو، ونجح في العودة بثلاث نقاط بعدما فاز بثنائية نظيفة، جاءت في الشوط الثاني بدايةً من الدقيقة 70 من عمر المباراة، عقب طرد أحد لاعبي الخصم.

ولم يتجاهل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للراقي، غضب جماهير ناديه عقب الأداء الباهت أمام نجران ومعاناة الفريق في الوصول للمرمى، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحلة شاقة جدًا، لكننا نسير خطوة خطوة، نحن لسنا مغرورين، بل متواضعون بما يكفي لنعترف بعيوبنا، نعلم أنه بإمكاننا أن نقدم ما هو أفضل، أسال الرب أن يبقى معنا حتى نصل لهدفنا".

وتفاخر المدرب الجنوب إفريقي بعدم استقبال شباك فريقه إلا هدف وحيد خلال آخر خمس مباريات في الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 52 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب منافسيه، مع بقاء عشر جولات على نهاية الموسم.