بيتزي: هذا شرط منافسة الدوري السعودي للبطولات الأوروبية

مدرب البحرين يتحدث عن ثورة الانتقالات في الدوري السعودي

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حدد خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب البحرين شرطًا وحيدًا ليستطيع الدوري السعودي منافسة الدوريات الأوروبية القوية.

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دوري روشن شهد ثورة كبيرة على صعيد استقطاب نجوم الصف الأول في العالم، حيث أبرمت أنديته عدة صفقات قوية جدًا الصيف الماضي على رأسها نيمار وكريم بنزيما ورياض محرز، وقبلهم وصل في يناير الأسطوري كريستيانو رونالدو.

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بيتزي وخلال حوار خاص مع موقع كووورة أكد أن الدوري السعودي لم يسحب البساط بعد من بطولات القارة العجوز، لكن هذا قد يحدث مستقبلًا حال استمر الاستثمار بتلك المبالغ الكبيرة.

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وأضاف "الدوري السعودي بالنسبة لي هو مثل الأمريكي، مع التميز بالقوة الاقتصادية التي لا مثيل لها، التي ساعدت على التعاقد مع أفضل المدربين واللاعبين في العالم، وهذا يعني أن مستوى البطولة ارتفع".

وأضاف حول إمكانية منافسة البطولة السعودية لنظرائها في أوروبا "لا أعتقد ذلك، نجحوا في إغراء اللاعبين والمدربين بعقود لا مثيل لها، لكن للتفوق على الدوريات الأوروبية فالأمر يحتاج إلى الوقت واستثمارات أكبر بكثير"

وأتم "وبالنظر إلى خطط السعودية فهي ستنظم مونديال 2034، وبالطبع سيستمر الاستثمار في كرة القدم، وإذا تواصل بهذه الطريقة 10 أو 15 سنة أخرى، وقتها ستكون المنافسة واضحة مع الدوريات الأوروبية".

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