"حاول أن تكبح جماحك" .. كراوتش يكشف نصيحة مدرب ليفربول السابق بشأن علاقته مع صديقته

"صورنا كانت تنشر يوميًا بمختلف الصحف"

فتح المهاجم الإنجليزي بيتر كراوتش، لاعب ليفربول السابق، صندوق ذكرياته في عالم كرة القدم، متذكرًا حديث خاص بينه وبين رافائيل بينيتيز، مدرب الريدز الأسبق.

بيتر كراوتش لعب بصفوف ليفربول خلال الفترة من 2005 وحتى 2008، لعب خلالها 135 مباراة وسجل 42 هفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة لزملائه.

وارتبط كراوتش في هذه الفترة بعارضة الأزياء الإنجليزية آبي كلانسي لفترة طويلة، وانتشرت صورهما كثيرًا في الصحف المختلفة، حتى كللت هذه العلاقة بالزواج وأثمرت عن إنجاب 3 أطفال.

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وقال كراوتش في "بودكاست" يقدمه بنفسه: "أتذكر أن رافا بينيتيز طلب مني السيطرة على هذا الأمر، لأن صوري مع آبي كانت في أغلب الصحف بشكل لا يصدق، وكان يقول لي (حاول أن تكبح جماحك.. هل ترغب في المزيد من هذا؟)".

وأضاف: "بينيتيز أخبرني أن هذا الأمر سيتسبب في الكثير من المشاكل لي، لأن الناس كانوا يلتقطون صورًا لنا في كل مكان ويتم نشرها في مختلف الصحف".

وتابع كراوتش: "أعتقد أن الناس لم تكن تصدق علاقتي بآبي ويهتمون بكل شيء حولنا، حتى أن إنجازاتي المذهلة خارج الملعب ربما طغت على إنجازاتي المعقولة على أرض الملعب".