بيتر شمايكل يكشف موقف كاسبر من الرحيل عن ليستر سيتي

اللاعب يفضل البقاء في إنجلترا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد الحارس الدنماركي السابق، بيتر شمايكل، بابنه كاسبر شمايكل، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

وسبق لبيتر أن حرس عرين قطبي مدينة مانشستر وكذلك أستون فيلا وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

وعن حارس الثعالب قال شمايكل: "كاسبر فاز ببطولة الدوري مع ليستر وهذه واحدة من أكبر المفاجآت في العصر الحديث، وكان أفضل العناصر مع الفريق وقتها ثم في دوري الأبطال، كأس العالم الأخيرة أثبت ذلك أيضًا وجهة نظري أنه جيد جدًا ويقدم مستويات رائعة".

وواصل عن إمكانية رحيل كاسبر: "الأمر ليس ممتازًا هذا الوقت في ليستر لذلك يُحكم عليه بما يدور حول فريقه، لا يوجد الكثير من الأماكن التي يمكن أن يذهب إليها، فلدينا دي خيا في مانشستر يونايتد، أليسون في ليفربول، إيدرسون في سيتي، البعض يقول إيفرتون ولكنهم في المركز الـ13 الآن، لذلك يجب أن يخرج من البلاد، وهو لا يريد ذلك".

شمايكل يتذكر بداياته في كرة القدم وتأثير السير أليكس على مانشستر يونايتد

وأتم: "هو يحب إنجلترا كثيرًا، ليستر فريق جيد بمجموعة قوية من اللاعبين، ولكن لا يوجد مدرب يستطيع التعامل، معهم بشكل جيد وعندما يحدث ذلك سنجدهم في المراكز من الخامس للثامن".

ويقولون أنه معجزة الموسم الواحد! 🤨



📊 كل ما قدّمه هداف البريميرليج في الدوري حتى الآن 🔥 pic.twitter.com/LAcVBLeUac — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

ويحتل ليستر سيتي المركز الـ12 برصيد 31 نقطة، حيث سكنت شباكهم 31 هدفًا في 25 مباراة.