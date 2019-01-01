بيتراتشي والمال سلاحا روما لحسم المفاوضات مع كونتي

روما يريد كونتي مدربًا له الموسم القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قفز روما إلى مقدمة السباق الخاص بالتعاقد مع أنتونيو كونتي المدير الفني السابق ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا وتشيلسي.

وارتبط اسم المدرب الإيطالي بالعديد من الأندية بعد إقالته من تدريب تشيلسي، أبرزها ميلان وإنتر ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، لكن يبدو الآن أن روما هو الأكثر جدية ورغبة في التعاقد معه لقيادة الفريق الموسم القادم خلفًا للمدرب المؤقت كلاوديو رانييري.

صحيفة إل كورييري ديلا سيرا أوضحت أن فرانشيسكو توتي تواصل بالفعل مع كونتي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأن الرئيس جيمس بالوتا مستعد للتضحية المالية اللازمة لجلب كونتي للعاصمة، إذ عرض عليه عقدًا لمدة 3 سنوات مقابل 9.5 مليون يورو سنويًا.

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وأضافت الصحيفة أن كونتي في المقابل طلب ضمانات تكتيكية ليُحقق رغبة الرئيس بالعودة للمنافسة بقوة وجدية على لقب الاسكوديتو، والأهم بالنسبة له كان ضمان بقاء الثلاثي أليكساندر كولاروف وإيدين دجيكو وكوستاس مانولاس في الفريق لامتلاكهم الخبرة اللازمة لقيادة روما.

ويعمل روما على امتلاك عامل جذب آخر لإقناع كونتي بالموافقة على تدريبه، وهو التعاقد مع المدير الرياضي جانلوكا بيتراتشي، وهو أحد الأصدقاء المقربين جدًا من كونتي وتجمعهما علاقة ممتازة ووجوده في إدارة الجالوروسي سيمثل بالطبع دافع إضافي لقبول العمل في العاصمة.

ويتواجد بيتراتشي حاليًا في تورينو، لكن علاقته المتوترة مع الرئيس أوربانو كايرو تزيد من احتمالات رحيله عن التورو الموسم القادم وانتقاله للعمل مع روما.