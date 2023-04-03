بيب جوارديولا يُنذر خصومه ويكشف موعد عودة إرلينج هالاند

متى سيعود هالاند إلى الملاعب؟

يقترب النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المصاب من العودة لفريقه الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي.

وتغلب مانشستر على ملعبه على ليفربول 4-1 ليحافظ على آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره آرسنال بفارق 8 نقاط عن السيتي حامل اللقب والذي لعب لقاء أقل.

شاهد هالاند واحتفل بفوز فريقه على ليفربول من المدرجات، لمعاناته من إصابة غيبته عن فريقه أصيب بها خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده.

وتحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن موعد عودة مهاجمه وقال: "إرلينج يتحسن، يوم الجمعة شعر بتحسن طفيف عن اليومين السابقين. 5 أيام تفصلنا عن مواجهة ساوثامبتون لذا نأمل أن يساعدنا كما فعل طيلة الموسم".

وينتظر السيتي منافسات قوية سواء على مستوى الدوري أو دوري أبطال أوروبا بعدما أوقعت قرعة ربع النهائي مانشستر في مواجهة بايرن ميونخ الفريق الألماني الذي دربه جوارديولا سابقًا.

وسجل هالاند حتى الآن 42 هدفًا هذا الموسم بقميص السيتي، بينهم 28 هدفًا في الدوري يتصدر بهم ترتيب الهدافين.