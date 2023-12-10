بينما يهاجمه جمهور الأهلي .. بيب جوارديولا يوجه رسالة عتاب لرياض محرز

ماذا قال بيب لنجمه السابق؟

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في وقت يمر به الجزائري رياض محرز؛ محترف الأهلي السعودي، بفترة صعبة في دوري روشن السعودي، أتته رسالة من مدربه السابق في مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا، تحمل بعض العتاب له.

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محارب الصحراء رحل عن الفريق الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي متجهًا للمملكة السعودية من بوابة الراقي، ضمن ثورة الانتقالات الهائلة التي قادها صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأسفرت عن صفقات ضخمة أخرى ككريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي وغيرهم.

وبالأمس، شارك محرز في تعادل الأهلي سلبيًا أمام الرائد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن، في مباراة ظهر بها الجزائري بمستوى متواضع، وهو ما تسبب في هجوم الجماهير عليه أثناء مغادرته للملعب.

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لكن على الجانب الآخر، كان جوارديولا يتحسر على رحيله خلال مؤتمره الصحفي، إذ قال: "كنت أريد من محرز البقاء معنا، كذلك أردت من جوندوجان، لكنهما فضلا الرحيل، ربما بحثًا عن تحدٍ جديد أو لأسباب عائلية، أيًا كانت الأسباب، شكرًا لهما، فما كنا لنحقق ما تحقق من بطولات دونهما، هذا كان مستحيلًا".

يذكر أن محرز قضى خمس سنوات في صفوف السيتي، شارك خلالها في 236 مباراة في مختلف البطولات، مسجلًا 78 هدفًا وصانعًا لـ59 آخرين، بينما حقق معه 14 بطولة متنوعة.

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