بيب جوارديولا يُحاضر في السعودية قريبًا

جوارديولا الذي يشغل حاليًا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي

أعلن معهد إعداد القادة في المملكة العربية السعودي منذ قليل عن استضافة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، في لقاء مع المدربين والمهتمين بكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

الحساب الرسمي لمعهد إعداد القادة غرد عبر حسابه الرسمي في «توتير» موقع التواصل الاجتماعي: "قريباً.. المدربين السعوديين في حضرة جوارديولا".

جوارديولا الذي يشغل حاليًا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي يُعد أحد أفضل المدربين على الصعيد العالمي، حيث حقق العديد من النجاحات مع أندية برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني.

معهد القادة كان قد استضاف مطلع أكتوبر الماضي البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث ألقى محاضرة في مقر المعهد في جدة، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني لكرة القدم.

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كما كان معهد القادة قد سبق استضافة المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو في أغسطس الماضي، والذي كان أول مدير فني يُلقي مثل هذه المحاضرات.