ما هي جنسية المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا؟

إذا كنت من عشاق الدوري الإنجليزي فأنت بالتأكيد تعلم الكثير عنه وأنه من ألد أعداء مورينيو، لكن ما هي جنسية مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا؟

بيب جواريدولا هو واحد من أهم المدربين في العالم في السنوات الأخيرة، وهو الآن على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيف الموسم الحالي الذي لم يكتمل بعد.

مسيرته كلاعب كانت ناجحة، لكن مسيرته كمدرب كانت مثيرة جدًا، فمنذ بدايته اعتاد على تدريب الفرق الكبرى واصبح ملهمًا للكثير من المدربين حول العالم.

قدم جوارديولا عدد من اللاعبين الرائعين لكرة القدم، مقل ميسي وإنييستا وتشافي وبوسكيتس عندما كان في برشلونة ، دي بروينه إيدرسون بيرناردو سيلفا وغيرهم في السيتي.

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لكن ما هي جنسية مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا؟

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ما هي جنسية مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا؟

يحمل بيب جوارديولا الجنسية الإسبانية ، فقد ولد في سانتبيدور التابعة لإقليم كتالونيا في 18 يناير 1971، أي أنه يبلغ من العمر 49 عامًا.

كانت بدايته كلاعب كرة قدم في برشلونة ، حيث بدأ في الأشبال وتدرج حتى وصل للفريق الأول، والذي كان شاهدًا على تألقه واستدعائه للمنتخب الإسباني لأول مرة في 1992.

ظل جواريدولا في الكامب نو حتى عام 2001 الذي كان الأخير له مع الماتادور أيضًا، حيث انتقل إلى بريشيا ومنه إلى روما ثم الأهلي القطري، وأنهى مسيرته كلاعب في فريق دورادوس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المكسيكي.

عاد لبرشلونة من جديد في 2007 بعد اعتزاله بعام واحد، وأصبح مدرب برشلونة ب، وبعدها بموسم أصبح مدرب الفريق الأول وظل فيه حتى 4 سنوات فاز خلالهم بكل شيء، ثم انتقل لبايرن ميونخ وقضى فيه 3 سنوات ومنه رحل لمانشستر سيتي في 2016.

بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي: