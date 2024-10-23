"سيغيب مدة أطول من جريليتش" .. بيب جوارديولا يُثير الجدل بشأن إصابة جيريمي دوكو!

جوارديولا يتحدث عن إصابة ثنائي فريقه

أثار المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الجدل، بشأن الإصابة التي تعرض لها الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، قبل مواجهة سبارتا براج التشيكي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد سبارتا براج، في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وقال جوارديولا عبر شبكة "TNT Sports": "جيريمي دوكو سيغيب مدة أطول من جريليش، ولكن كلاهما أصيب بعد المباريات الأخيرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيغيبان، ولكن نأمل أن يكون غياب جاك لمدة أسبوع أو 10 أيام، وجيريمي لفترة أطول قليلًا عنه".

ويعتمد جوارديولا على الثنائي دوكو وجريليتش بشكل كبير في تشكيلته خلال الموسم الحالي، ولكن سيفتقدهما خلال المباريات المقبلة.