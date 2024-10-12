سيرافق بيب جوارديولا .. مانشستر سيتي يُعلن عن تغيير إداري جديد بعد مسيرة طويلة!

يبدو أن جوارديولا ليس فقط من سيرحل عن السيتي بنهاية الموسم

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي عن تغيير جديد داخل الإدارة الرياضية، وذلك بعد إعلانه عن رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا بنهاية الموسم الحالي عن الفريق.

وكان جوارديولا قد ألمح منذ أيام عن أنه قد يرحل عن صفوف السيتي بنهاية الموسم الجاري بنهاية عقده في صيف 2025، حيث اكتفى قائلًا: "ما يجب أن يحدث سوف يحدث".

وأكد مانشستر سيتي خلال بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، على أن المدير الرياضي تشيكي بيجرستين عن منصب المدير الرياضي بنهاية الموسم الحالي 2024-25.

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وقال السيتي عبر بيانه: "بعد 12 عامًا في استاد الاتحاد، سيترك بيجرستين منصبه في النادي، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث سيحل محله هوجو فيانا قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي".

وأضاف النادي: "سيبدأ فيانا عمله في صيف 2025، وسيتعاون مع بيجرستين خلال الأشهر القادمة للتأكد من انتقال المنصب بينهما بشكل سليم".

وأنهى السيتي بيانه مؤكدًا على أنه يتطلع لتكريم تشيكي بيجرستين على عمله الرائع في مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.