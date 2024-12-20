"أشعر بقلق كبير" .. جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بخبر سيئ ويغلق أبوابه في يناير!

ماذا قال بيب قبل لقاء أستون فيلا؟

تسبب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي في صدمة لجماهير الفريق السماوي، بإعلان تأكد غياب المدافع روبن دياز لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب إصابة عضلية.

ويسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره الغاضبة، عندما يحل غدًا على أستون فيلا في ملعبه، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها السقوط أمام الجار والغريم مانشستر يونايتد (2-1) في ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "بالطبع لم أكن سعيدًا بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد. كنا الأقرب للفوز وكان علي أن أكون صادقًا مع نفسي، سقطت 6 مرات، لذا عليك النهوض والفوز 7 مرات".

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وأضاف: "أنا بخير، أنا شخص عادي لدي مشاعر مثل الجميع، وعندما تسير الأمور على ما يرام أكون أفضل، وعندما لا تسير الأمور على ما يرام على المستوى المهني، أشعر بقلق كبير".

ونقل جوارديولا أنباء سيئة لجماهير السيتي، بوجود شكوك حول مشاركة الحارس البرازيلي إيدرسون خلال مباراة أستون فيلا، بسبب الإصابة، بينما أكد غياب روبن دياز لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب إصابة عضلية، قائلًا: "روبن شعر بشيء ما بعد 75 دقيقة ضد اليونايتد، لكنه قوي للغاية وأراد البقاء في الملعب، والآن أصيب".

وأشار إلى أن الثنائي مانويل أكانجي وجون ستونز "بخير" وعادا لمانشستر سيتي، قائلًا: "مانو، جون عادا للتدريبات في الأسبوع الماضي، لذا فهذا جيد بالنسبة لنا. خضنا جلستين تدريبيتين جيدتين هذا الأسبوع، واليوم الثالثة".

وواصل: "نحن لا نفوز بالمباريات، علينا أن نفوز بالمباريات دون النظر إلى الظروف أم المشاكل المحيطة بالفريق، للأسف نحن لا نفعل ذلك! وأنا أعلم أنه في اللحظة التي يمكننا فيها الحصول على نتيجة جيدة، سيعود الفريق بأكمله، وسنعود".

وحسم جوارديولا الجدل بشأن انتقالات يناير المقبلة، مؤكدًا أن فريقه لن يفرط في أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي في ظل لعنة الإصابات التي ضربت عددًا كبيرًا من لاعبيه.

وختم جوارديولا: "ما أريده هو عودة لاعبي فريقي. لدي نفس الشعور بأن الفريق جيد حقًا، المشكلة ليست أنهم لاعبون جيدون أو سيئون، الأمر لا يتعلق بذلك، بل أننا لم نكن نملكهم عندما نحتاج خدماتهم".