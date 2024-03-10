"كانت أقوى مني" .. جوارديولا يُقارن نفسه برئيسة وزراء بريطانيا!

جوارديولا يتحدث عن مارجريت ثاتشر

يبدو أن مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول جعلت الإسباني بيب جوارديولا لا يستطيع النوم، وذلك نظرًا لأهمية المباراة، مما جعله يضع نفسه في مقارنة مع مارجريت ثاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول مساء اليوم الأحد، بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة ستحدد متصدر البطولة بعد انتهاء الجولة.

قال جوارديولا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مارجريت ثاتشر كانت تنام 4 ساعات فقط في الليلة، لأنها كانت أقوى مني".

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وأضاف المدرب الإسباني: "أنا أحتاج إلى النوم أكثر وساعات أكثر قطعًا"، في إشارة منه إلى أنه لا ينام كثيرًا وأنه يُريد النوم أكثر.

ورد بيب على سؤال أحد الصحفيين بأنه يشعر بالتعب أم لا بسبب قلة النوم كما أعلن، حيث قال: "حاليًا لا".