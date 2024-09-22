"يريدون أن نختفي من على وجه الأرض" .. بيب جوارديولا يُدافع عن مانشستر سيتي بسبب قضاياه!

جوارديولا يتحدث عن قضايا مانشستر سيتي

دافع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن ناديه في ظل اقتراب محاكمته بشأن قضايا انتهاكه للقواعد المالية.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

ويواجه مانشستر سيتي خطر الاستبعاد من الدوري الإنجليزي الممتاز أو خصم كبير في عدد النقاط، إذا ثبتت إدانته في 115 قضية متعلقة باللوائح المالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبدأت جلسات الاستماع في قضايا مانشستر سيتي، والاتهامات التي وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي في فبراير 2023، حيث ستستمر لمدة 10 أسابيع بشأن مخالفات مالية على مدار 9 مواسم.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة آرسنال: "يؤسفني أن أقول إنني أرغب دائمًا في الدفاع عن ناديي، خاصة خلال الوقت الحالي، ولكن يبدو الأمر وكأن الجميع لا يتوقعون منا أن نهبط فقط، بل يُريدون أيضًا أن نختفي من على وجه الأرض".

TOD

وواصل: "أعتقد أننا قدمنا أداءً أفضل من منافسينا، ولهذا السبب نفوز كثيرًا، الأمر ليس معقدًا".

وعن مواجهة آرسنال، قال بيب: "ميكيل أرتيتا لن يوقف الحافلة ويُدافع أمامنا مرة أخرى، كما فعل في شهر أبريل الماضي حينما تعادلنا سلبيًا".

وأضاف: "أود أن أقبل البقاء في الخلف لفترة طويلة، ثم أجري تمريرة حاسمة لتسجيل هدف، أقسم أنني سأفعل ذلك".

واختتم جوارديولا حديثه قائلًا: "أريد الفوز بشدة، أنا متفائل للغاية، وسعيد بالأشياء التي رأيتها ضد إنتر يوم الأربعاء الماضي، ولا يزال منافسونا يدركون أننا قادرون على الفوز، أحب الطريقة التي نركض بها والضغط الذي نمارسه كما فعلنا في المباراة الماضية".