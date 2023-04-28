بيب جوارديولا: فولهام أهم من ريال مدريد!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Pep Guardiola Manchester City 2022-23Getty
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الإسباني لا يريد استباق الأحداث

لا يريد المدرب بيب جوارديولا إلقاء الضغوط على كواهل لاعبي مانشستر سيتي فيما تبقى من عمر الموسم الكروي الذي يقترب فيه الستيزينس من المحطات الأخيرة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، رأى جوارديولا أن يزيح الضغوطات عن لاعبيه بشأن مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب: "لا أفكر الآن في ريال مدريد، أفكر فقط في مباراتي القادمة الآن ولا نملك الوقت لاستباق الأحداث، أن تكون بطلًا في الدوري الإنجليزي يوازي بالنسبة لي تمامًا الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولذلك تركيزي منصب الآن على فولهام ثم وست هام ثم ليدز يونايتد، وبعد ذلك سنحضر لريال مدريد".

وأضاف: "نحن سعداء بما قدمناه المباراة الفائتة والطريقة التي لعبنا بها، لا تتبقى 20 مباراة للعبها في الموسم، 7 فقط هي الباقية".

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