بيب جوارديولا: فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا؟ انظروا إلى مايكل جوردان

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الخاص بالإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل مواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مرة أخرى، علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن سعي فريقه إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يستضيف بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 على ملعب "الاتحاد"، في إطار سعي الفريق الإنجليزي لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بالبطولة.

جوارديولا ظهر في المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة، وتحدث عن ذلك الحلم قائلًا: "نريد الفوز بالبطولة كثيرًا، نريد أن نجرب ضد نادٍ من النخبة مثل بايرن ميونخ، علينا أن نستحق الفوز، سنحاول أن نفعل ذلك بداية من تلك المواجهة".

وأضاف: "السؤال يأتي قبل ست أو سبع سنوات، إنه يأتي كل موسم، لقد جربنا كل موسم، ولكن هناك فرق تواجهها تكون جيدة أيضًا".

وتابع: "نريد أن نحاول مثل كل الوقت، ولكن هذا لا يعني أننا سنفوز، لقد فاز مايكل جوردان بستة ألقاب في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، لكن كم عدد المواسم التي لعبها؟ 16 موسمًا".

وأردف: "يجب أن نكون متمرسين للحصول على نتيجة جيدة قبل الذهاب إلى ألمانيا، الأهمية هي أن نكون في المنافسة قبل الذهاب إلى هناك".

وتطرق جوارديولا للحديث عن مستوى نابولي في دوري أبطال أوروبا قائلًا: "لا أريد التحدث عن نابولي لأن مدربهم سيكون غاضبًا معي. إنه حساس جدًا (يضحك)".

وعن مواجهة توماس توخيل بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ضده مع تشيلسي في 2021، قال جوارديولا: "لقد حدث ذلك، وقمنا بمراجعة المباراة بعد شهر ولم تكن بالسوء الذي كنت أعتقده".

واختتم جوارديولا: "كانت مباراة صعبة لكننا نسيناها ونحاول مرة أخرى، أحيانًا تربح عندما تستحق ذلك وأحيانًا تخسر، أنا لا أعيش في الماضي، إنه جزء من اللعبة".