بيب جوارديولا عن اتهامات اللعب المالي النظيف: سأبقى هنا مهما حدث!

المدرب الإسباني واثق من براءة مانشستر سيتي

أصر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن ناديه ستثبت براءته الكاملة من اتهامات خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وطمأن بيب أنصار السيتي على بقائه في ملعب الاتحاد مؤكدًا: "أريد الآن البقاء اكثر من أي وقت مضى".

وأردف: "متأكد أننا ستثبت براءتنا، رغم أننا نقف أمام 90 ناديا نعلم تماما أنهم لا يودون مساعدتنا، ولكن التحقيقات ستأخذ مسارها، هنا وفي (يويفا)".

وتابع: "إننا محظوظون بالوجود في دولة يتم فيها النظر إلى الشخص كبريء حتى تثبت إدانته، لكن هذا لا يتم في كل الأماكن والأوقات، لأننا الآن في خانة المتهم رغم عدم إثبات شيء رسمي".

وأكد: "سنركز على كرة القدم، سنحاول الفوز على أستون فيلا كما فعلنا في مرات عديدة من قبل".. وذلك في حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أستون فيلا الأحد في الدوري الإنجليزي.