بيب جوارديولا: شعري ليس سبب عدم إقالتي طوال مسيرتي حتى الآن!

وسط موجة الإقالات في أوروبا بعد رحيل جراهام بوتر عن تشيلسي ويوليان ناجلسمان عن بايرن ميونخ

اتجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى السخرية، عندما تم سؤاله عن سبب عدم تعرضه إلى الإقالة على مدار مسيرته التدريبية حتى الآن.

المدرب الإسباني سبق أن عمل مع برشلونة وبايرن ميونخ وصولًا بتجربته الحالية في سيتي، ولم تتم إقالته، عكس العديد من المدربين الذين تذوقوا مرارة الإطاحة من مناصبهم.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي:"سأخبرك بالسر، فزنا بالعديد من المباريات، لو لم نتمكن من الفوز سأتعرض للطرد من وظيفتي فورًا".

وأضاف ساخرًا:"استمراري في منصبي دون التعرض للإقالة ليس بسبب أن شعري أفضل من باقي المدربين الآخرين في أوروبا، أنا لم أتعرض للإقالة لأننا فزنا بالعديد من المباريات".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن آرسنال، كما يلعب ضد بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.