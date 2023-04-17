بيب جوارديولا: شجار ماني وساني مفيد لبايرن ميونخ!

مدرب مانشستر سيتي يكشف فلسفته الخاصة مستعينًا بواقعة ماني وساني

يبدو أن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، شخص مختلف حقًا؛ فحتى الشجار بين اثنين من الزملاء في نادٍ واحد قد يكون حافزًا ودافعًا كما حدث بين ساديو ماني وليروي ساني في بايرن ميونخ!

وتشاجر ماني مع ساني عقب خسارة فريقهما من مانشستر سيتي نهاية الأسبوع الماضي 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. امتد الشجار للأيدي بلكم ساديو لليروي في وجهه، وقد ظهر ساني بعدها بشفتين متورمتين بينما عاقب بايرن ميونخ لاعبه السنغالي بالإيقاف والغرامة.

لمزيد من التفاصيل عن عقوبة ماني ومستقبله مع بايرن طالعها من هنا.

وعقب جوارديولا عما حدث بين ساني وماني وقال: "أحيانًا تحتاج لنزاع ليكون الفريق أكثر تماسكًا. واثق تمامًا من هذا؛ ليست علامة ضعف بل نقطة قوة لهم ضدنا".

وواصل المدرب الإسباني الذي عمل مدربًا لبايرن في وقت سابق "أعرف هذا النادي جيدًا، وأتخيل الوضع ضد السيتي؛ اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم وكذلك سيفعل بايرن يوم الأربعاء واثق تمامًا من هذا. لو كان الوضع معكوس وخسرنا 3-0 ثم خسرنا من ليستر وكان هناك صراع داخل الفريق فكنا سنقول إن المباراة بمثابة نهائي لنا ونعرف جيدًا ما سنفعل وسننفذه".