اتفاق سري .. الظاهرة رونالدو يضع خطة لتدريب بيب جوارديولا منتخب البرازيل!

تعرف على تفاصيل خطة رونالدو

وضع الظاهرة رونالدو نازاريو أسطورة البرازيل خطة مستقبلية، تقضي بتولي الإسباني بيب جوارديولا مهمة تدريب المنتخب البرازيلي مستقبلًا.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن أن رونالدو وضع خطة تبدأ بأنه يُريد رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خلفًا للرئيس الحالي رودريجيز الذي سيرحل في مارس 2026.

وأضافت الصحيفة أن مشروع رونالدو الرياضي يدور حول بيب جوارديولا، بعد النجاحات التاريخية التي حققها في قيادته لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتزامل رونالدو مع جوارديولا في برشلونة موسم واحد وهو 1996-97، تحت قيادة المدرب بوبي روبسون، وجوزيه مورينيو مساعده، حيث فازوا بـ3 ألقاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا لم يعط موافقته أو رفضه بشأن تولي تدريب البرازيل، لأنه لم يتلق العرض، وسيأتي له بعد كأس العالم 2026.

ويرى جوارديولا أن عرض البرازيل سيكون مناسبًا جدًا له، لأنه سيتزامن مع انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في يونيو 2025، مما سيمنحه عامًا من الراحة قبل خوض تجربة السيليساو المنتظرة.

ولكن هناك بعض التقارير التي تؤكد على أن بيب قد يستمر لموسم آخر مع مانشستر سيتي، وفي نفس الوقت دائمًا ما يرفض بيب التعليق على اهتمامه لتدريب البرازيل، احترامًا للمدرب الحالي دوريفال جونيور.

وفي نفس الوقت؛ يحتاج رونالدو لبيع نادي بلد الوليد الذي يمتلك فيه بعض الأسهم، رغم أنه رفض العرض الذي تقدم له في الصيف الماضي.