"محتال أصلع آخر" .. الجماهير تُشبه بيب جوارديولا بإيريك تين هاج وتطلق حملة لإقالته!

الجماهير تصب غضبها على جوارديولا بعد هزيمة برايتون

بعد أن تلقى مانشستر سيتي الهزيمة على يد برايتون بهدفين لهدف، بالدوري الإنجليزي الممتاز، قامت الجماهير بإطلاق حملة من أجل إقالة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث قاموا بتشبيهه بالمدرب الهولندي إيريك تين هاج؛ المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة الرابعة على التوالي في جميع البطولات، وهي السلسلة الأولى من نوعها للمدرب جوارديولا في مسيرته.

وقامت الجماهير بإطلاق هاشتاج "#PepOut" عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، ليُطالبوا بإقالته من منصبه، بسبب تدهور نتائج السيتي تحت قيادته.

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وشبهت الجماهير جوارديولا بإريك تين هاج، حيث نشر أحدهم تغريدة قال فيها: "تم طرد محتال أصلع وهو تين هاج، وأصبح بيب جوارديولا هو المحتال الأصلع الآخر".

كما علق آخر قائلًا: "عليكم بطرد بيب جوارديولا نريد تين هاج"، بينما قال آخر: "جوارديولا يتحول ببطء إلى تين هاج"، بينما نشر آخر تغريدة جاء فيها: "بيب يطارد أرقام تين هاج".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف ليفربول المتصدر بفارق 5 نقاط، حيث من الممكن أن يستعيد السيتي توازنه واستمرار مطاردة الريدز على الصدارة.

وخسر مانشستر سيتي على يد سبورتنج لشبونة وبورنموث وتوتنهام في جميع البطولات خلال الأسابيع الماضية، وسيكون أمام الفريق فترة لإعادة الحسابات، في ظل التوقف الدولي الذي بدأ بالنسبة لهم بالفعل، إذ أقرب مباراة للفريق ستكون أمام توتنهام يوم 23 نوفمبر الجاري.