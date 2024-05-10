بيبي هو الحل .. ديكو يوجه أنظاره نحو بورتو لتلبية مطالب تشافي!

الخيار الأقل تكلفة

يستكشف نادي برشلونة الإسباني الخيارات المتاحة أمامه في السوق، من أجل تدعيم خط الهجوم وبالتحديد مركز الجناح الأيسر.

ويبحث المدرب تشافي هيرنانديز عن جناح جديد، يمكنه فتح الملعب والاختراق في العمق لتهديد مرمى الفريق الخصم، ومن جانبها قررت إدارة برشلونة توجيه أنظارها نحو نادي بورتو البرتغالي لإيجاد هذا اللاعب.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن هناك العديد من اللاعبين في جدول أعمال المدير الرياضي ديكو، بعضهم يلعب كجناح ثابت والبعض الآخر يلعب أكثر في العمق، وعلى رأسهم بيبي، الجناح البرازيلي البالغ من العمر 27 سنة.

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بيبي لفت أنظار ديكو بسبب مستوياته المميزة مع بورتو، حيث سبق له التسجيل هذا الموسم في شباك برشلونة، بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2/1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتعتبر السرعة هي الميزة الأهم للاعب الذي انضم إلى بورتو قادمًا من جريميو مقابل 15 مليون يورو في 2021، بالإضافة لأرقامه الجيدة، حيث سجل 8 أهداف ولعب 10 تمريرات حاسمة في 47 مباراة هذا الموسم.

ومن بين الأجنحة التي يراقبها ديكو أيضًا، يأتي نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو الذي يبلغ سعره 60 مليون يورو، بالإضافة لداني أولمو لاعب لايبزيج، ولكن الأولوية تأتي لبيبي حاليًا بسبب قيمته المنخفضة.