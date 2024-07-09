بيان رسمي غامض لأوروجواي يزيد من قلق برشلونة في إصابة أراوخو!

الإصابة ليست سهلة وتحديد موقف دي يونج

أعلن الاتحاد الأوروجوياني اليوم، الثلاثاء، عن ضربة قوية لنادي برشلونة الإسباني، بخصوص الإصابة التي تعرض لها رونالد أراوخو في كوبا أمريكا 2024.

وتعرض أراوخو للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد البرازيل، في ربع نهائي كوبا أمريكا، حين حاول قطع إحدى الكرات بمد ساقه اليمنى، ما عرضه لإصابة فورية ليسقط على الأرض ويضع يديه على وجهه، قبل أن يغادر الملعب وهو يبكي من الألم في الدقيقة 32.

وقالت أوروجواي في بيان رسمي لها، إن اللاعب لن يشارك في المباراة القادمة في نصف نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا، وذلك لمعاناته من إصابة عضلية.

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وفي سياق متصل قال الصحفي سانتي أوفال عبر شبكة "كادينا سير" إن المدافع البالغ من العمر 25 سنة لم يخضع لفحوصات طبية حتى الآن، لأن المنطقة المصابة لا تزال ملتهبة.

ولذلك يبدو من الصعب على برشلونة الوقوف على موعد مُحدد لعودة اللاعب، وسط تأكيدات حول إجراء المزيد من الفحوصات الطبية الأسبوع القادم بعد تحسن الالتهاب قليلًا.

وتشير التوقعات إلى أن برشلونة سيفقد خدمات أراوخو لفترة تصل إلى شهرين، مما يعني إمكانية غيابه عن افتتاح الدوري الإسباني يوم 17 أغسطس القادم، أمام فالنسيا على ملعب ميستايا.

وأصبح من حكم المؤكد عدم ظهور الدولي الأوروجوياني طوال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وغيابه عن مباريات مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان في الفترة من 30 يوليو إلى 6 أغسطس.

وربما يعاني زميله فرينكي دي يونج من نفس المشكلة، حيث أكد سانتي أوفال أن الهولندي لن يشارك في بداية الفترة التحضيرية مع المدرب الجديد هانز فليك، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي أبعدته عن بلاده في يورو 2024.

وتأتي هذه الإصابة التي تعرض لها أراوخو في ظل التكهنات حول مستقبل اللاعب، ووجود مفاوضات من النادي الكتالوني لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2026.