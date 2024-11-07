"لم نستأذن أحدًا!".. بيان رسمي من أولتراس باريس سان جيرمان حول "تيفو" دعم فلسطين

رسالة قوية في مدرجات ملعب حديقة الأمراء

نفى أولتراس باريس سان جيرمان، الفئة الأكثر حضورا في مدرجات ملعب حديقة الأمراء، وجود أي تنسيق مع النادي بشأن عبارة "التيفو" التي تم رفعها قبل مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي كانت تشير "فلسطين حرة".

وأوضحت مجموعة أولتراس باريس في بيان لها أنها "لم تكن بحاجة أو استئذان من النادي (باريس سان جيرمان) كي تقوم برفع اللافتة.

وقال البيان: "في أعقاب الجدل المتعلق بالليلة الماضية، من الضروري تقديم بعض التوضيحات من جانبنا، لم يكن المقصود من هذا التيفو بأي حال من الأحوال نقل رسالة كراهية، بل على العكس تمامًا، فالرسالة لدعوة إلى السلام بين الشعوب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف البيان: "تم تنفيذ الأمر بالكامل في صالة للألعاب الرياضية بضواحي باريس. هذا الموضوع الحساس للغاية دفعنا إلى اتخاذ ترتيباتنا مسبقا حتى لا نضر بنادينا".

ورداً على نشر هذا التيفو المؤيد لفلسطين، تم إخطار بالاستدعاء لكل من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، والمدير العام لباريس سان جيرمان، فيكتوريانو ميليرو، إلى وزارة الداخلية الفرنسية يوم الجمعة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من جانبه أنه لن يباشر أي إجراءات ضد نادي العاصمة، معتبرا أن "اللافتة المعروضة لا يمكن اعتبارها استفزازية أو مهينة في هذه القضية تحديدا".

بينما ذكر باريس سان جيرمان أنه ليس لديه "علم بخطة عرض مثل هذه الرسالة"، وقال إنه "يعارض بشدة أي رسالة ذات طبيعة سياسية في ملعبه".