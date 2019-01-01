بيان رسمي من إدارة بيراميدز بشان تعديل موعد المباريات

الاتحاد المصري لكرة القدم يجتمع ظهر اليوم مع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدر نادي بيراميدز المصري بياناً رسمياً أوضح فيه موقفه من إجراء أي تعديلات علي مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر من قبل اتحاد الكرة.

الاتحاد المصري لكرة القدم يجتمع ظهر اليوم مع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، الخميس، لحسم موقفه من مواجهة دور 16 بكأس مصر.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حالة جدل كبيرة، حول ترتيب مباراتي الأهلي أمام بيراميدز في بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

بيان من النادي بشأن التعديلات على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر pic.twitter.com/Qvq87jaQcQ — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 21, 2019

بيان بيراميدز جاء فيه : "في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاء لأي أطراف أخرى، مؤكداً على سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية والتي يفترض أن نعتبرها جميعاً كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فريق".

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بيراميدز أعلن رفضة خوض مباراة الدوري أمام الأهلي بالدور الثاني إلا بعد خوض المنافس مباراته أمام الزمالك بالدور الأول من بطولة الدوري.

وأجرى اتحاد الكرة المصري تعديلاً بإقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في كأس مصر 28 من الشهر الجاري، بدلاً من إقامة مباراتهما بالدوري المصري الممتاز.