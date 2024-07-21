"لا نودعك بل نراك قريبًا" .. بيان خاص من الاتحاد إلى أحمد حجازي

المدافع المصري انضم إلى نادي نيوم

رحل العديد من اللاعبين عن الاتحاد هذا الصيف، لكن يبدو أن رحيل أحمد حجازي لم يكن مثل غيره من اللاعبين! والدليل البيان الرسمي الذي ودعه به العملاق الجداوي.

المدافع المصري أتم انتقاله رسميًا إلى نادي نيوم الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي والساعي بجدية للصعود إلى دوري روشن الموسم القادم، ولذا دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين على رأسهم البرازيلي رومارينيو، كما تعاقد مع المدرب المخضرم بيركليس شاموسكا.

الاتحاد أعلن رحيل حجازي عبر بيان رسمي نشره على حسابه في منصة إكس، وقد عنونه بـ "إلى أحمد حجازي .. مع التحية".

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البيان الاتحادي حمل الكثير من مشاعر الحب والتقدير والاحترام لـ "الحاجز"، وقد أكد على أن اللاعب سيبقى خالدًا في تاريخ النادي وصوته وحماسه خلال توجيه اللاعبين سيبقى نغمة يطرب بها، وقد اختتم بجملة "ليس وداعًا، بل نراك بخير قريبًا".

البيان أكد رحيل حجازي عن الاتحاد، لكنه في نفس الوقت أبقى الباب مفتوحًا لعودته بعد ذلك، ربما في منصب إداري أو فني عقب اعتزاله كرة القدم.

يُشار إلى أن صاحب الـ33 عامًا انضم للاتحاد قادمًا من وست بروميتش ألبيون صيف 2020، وقد كان منذ وصوله حتى رحيله أحد أفضل عناصر الفريق وأفضل المدافعين في الدوري السعودي، وقد لعب بقميص الاتحاد في دوري روشن 82 سجل خلالها 9 أهداف، وقد تُوج معه بلقبي الدوري والسوبر.