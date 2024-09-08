بيان جماهير أتلتيكو مدريد: محاباة تيباس للريال تؤذينا.. توقفوا عن الغش

جماهير أتلتيكو مدريد غاضبة قبل مواجهة الريال...

أعلنت جماهير أتلتيكو مدريد، عن غضبها من قرارات رابطة الدوري الإسباني، قبل مواجهة ريال مدريد، المرتقبة في قمة الليجا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني، قد أعلنت عن موعد ديربي مدريد، والمقرر إقامته يوم الأحد 29 سبتمبر الحالي، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في الجولة الثامنة من الليجا.

وتشعر جماهير أتلتيكو مدريد، بالغضب وتحيز رابطة الدوري الإسباني، لريال مدريد، إذ سيحصل الميرينجي على فترة أكثر من أتلتيكو مدريد بـ 48 ساعة.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مجموعة "اللجنة الاجتماعية"، والمكونة من 10 رؤساء مجموعات تشجيع الروخي بلانكوس، ويجتمعون مع إدارة أتلتيكو، بشكل دوري للنقاش حول أوضاع الفريق، أصدرت بيانًا هاجمت فيه موعد المباراة.

وأعرب اللجنة الاجتماعية في بيانها الرفض المطلق للمعايير التي تتخذها رابطة الليجا، في تحديد موعد المباريات، وتكرار محاباة رئيس الرابطة خافيير تيباس، لنادي ريال مدريد.

وشدد بيان جماهير أتلتيكو مدريد، على رفضهم الغش في الكرة الإسبانية، لأن هناك حالات غش بشكل منهجي، مع تجاهل مطلق لجماهير الفرق الأخرى.