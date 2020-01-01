بيانيتش يفسر أسباب رفضه تمثيل فرنسا

اللاعب من نجوم منتخب البوسنة

فسر البوسني ميراليم بيانيتش، نجم برشلونة، الأسباب وراء رفضه تمثيل المنتخب الفرنسي رغم أحقيته باللعب مع الديوك.

متوسط الميدان لعب مع ميتز منذ الرابعة عشر بعد أن تكون في لوكسمبورج، ثم انتقل إلى ليون في 2008 واستمر معه حتى 2011.

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وقال بيانيتش مع "كانال بلوس": "في 2008 عندما وصلت إلى ليون اتصل بي ريمون دومينيك ولكن كنت اتخذت قراراً باللعب مع البوسنة".

وأضاف: "هذه بلدي والجمهور هناك رائع وكان ليس ممكناً أن أخذلهم، أنا فخور بقراري".

وأتبع: "لو فكرت بالعقل والمنطق، المنتخب الفرنسي أقوى وأعلى ترتيباً، وكنت سأكون سعيداً بتحقيق البطولات بقميصه".

وختم: "ولكن اللعب مع فرنسا كان سيعني أنني سأجرح قلبي بأن يراني الشعب البوسني بقميص فرنسا وأعرف ما يقولوه عني فيما بينهم".

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لاعب روما ويوفنتوس السابق يعد من الأبرز في تاريخ الكرة ببلاده وحمل قميصه في 95 مباراة، وكان حاضراً في مونديال 2014.