بعد تراجع بوسكيتس .. هل حان وقت الإفراج عن بيانيتش في برشلونة؟

لاعب الوسط البوسني ظهر في مباراتين فقط بالدوري

يعيش لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الحالة الأسوأ له على الإطلاق منذ ظهوره مع برشلونة، ولكن لماذا يصر عليه رونالد كومان؟

برشلونة تعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش في الصيف، وهي الصفقة التي أثارت الجدل، حيث رحل بسببها أرتور ميلو إلى يوفنتوس بالتبادل.

بيانيتش يعاني من التجميد في برشلونة، رغم الحالة المتواضعة التي يمر بها بوسكيتس، والتي ظهرت في أبشع صورها بالكلاسيكو ضد ريال مدريد.

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كومان يدخل في مرحلة صعبة ربما تهدد استمراره كمدرب للفريق الكتالوني، فهل يمنح الفرصة لبيانيتش للمساهمة في إنقاذه؟

خيار دي يونج

لاعب الوسط الهولندي يعتبر هو الحلقة الأقوى في وسط برشلونة المتواضع حتى الآن، لذلك من المستحيل تغييره في الوقت الحالي.

دي يونج عانى خلال فترة إرنستو فالفيردي من عدم حصوله على الحرية الكافية لإظهار الجانب الإبداعي الخاص به، ومنح كل هذه المهام لليونيل ميسي.

وحتى مع وصول كيكي سيتيين، استمرت القصة على نفس النحو، كان دوره محدوداً وتراجعت أرقامه بشكل كبير قبل رحيل المدرب الإسباني.

وهو ما يضع كومان أمام الخيار الأوضح، وهو منح الحرية لدي يونج، مع اللعب بلاعب آخر بجواره يلتزم بالمهام الدفاعية بشكل أكبر، ويساعد دي يونج مع صانع الألعاب كوتينيو في المهام الهجومية.

تراجع بوسكيتس

عنصر السن لا يأتي في صالح لاعب الوسط المخضرم الذي يبلغ من العمر 32 سنة، ولكنه اللاعب الأفضل عندما يتعلق الأمر بالمساندة الدفاعية.

الموسم الماضي كان مميزاً لبوسكيتس رغم بعض الانتقادات التي تعرض لها، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح في أرقامه.

بوسكيتس لعب 33 مباراة مع برشلونة في الدوري، قام خلالها بافتكاك الكرة 44 مرة ومنع 5 أهداف وقام بقطع 44 كرة أخرى.

ولكن الأهم في الوقت الحالي، أن اللاعب ليس في حالته التي لعب بها الموسم الماضي، ووجوده أصبح من عوامل التهديد على دفاع برشلونة، لافتقاده عنصر السرعة وخروجه عن التركيز في التغطية بالإضافة لسوء تمركزه.

لماذا بيانيتش؟

ربما لم يكن البوسني هو الصفقة الأنسب من أجل تكوين الثلاثية التي يحلم بها كومان، خاصة وأنه لم يتعاقد معه من الأساس وجاء بعد ضمه.

برشلونة كان بحاجة للاعب آخر بقدرات دفاعية أكبر، مثل توماس بارتي، الذي كان متاحاً ولكنه رحل عن أتلتيكو مدريد إلى آرسنال.

بيانيتش الذي ظهر في مباراتين فقط بالدوري هذا الموسم،لا يلعب أمام خط الدفاع بشكل مباشر، فهو يلعب في مكان أعلى بالملعب مقارنة ببوسكيتس، على الرغم من لعبه في دور أعمق مع يوفنتوس.

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القدرات الدفاعية للبوسني مقارنة ببوسكيتس في الموسم الماضي لا تأتي لصالحه، لأن الإسباني تفوق بشكل كبير من ناحية الأرقام.

ومع ذلك منح الفرصة يبدو منح الفرصة لبيانيتش، قراراً ضرورياً في الوقت الحالي، حتى لو تسبب ذلك في تقييد حرية دي يونج بعض الشيء.

صاحب الـ30 سنة، يجيد وضع نفسه أمام ضغط الفريق المنافس، ومنح المزيد من خيارات التمرير، بدلاً من التقدم بنفسه بالكرة عبر خط الدفاع الأول للخصم.

ويتميز كذلك بيانيتش في كسر الخطوط من خلال الكرات الطويلة التي يلعبها، بالإضافة لدقة التسديد التي قد تفيد برشلونة أمام الدفاعات المنظمة.

المشكلة الوحيدة هي تأثر برشلونة دفاعياً في حالة وجود بيانيتش ودي يونج معاً، ولكن بالنظر لحالة بوسكيتس، فهي فكرة تستحق التجربة، وربما تكون البداية الليلة أمام فريقه السابق يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.