بيانيتش: نود العودة إلى ملعب أتلتيكو في النهائي

البوسني يشيد بقوة الخصم قبل المواجهة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس رغبة فريقه في تحقيق نتيجة جيدة على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، والعودة إليه في نهائي دوري الأبطال.

وقال بيانيتش في المؤتمر الصحفي:"سنحاول الحصول على نتيجة جيدة من الجولة الأولى، نريد العودة إلى هنا ولعب النهائي".

وأضاف:"أتلتيكو أظهر قدرة الفريق على صناعة الفارق، لديهم أفراد مميزين ومن الصعب اللعب ضدهم".

وأوضح:"أوبلاك وجريزمان في أعلى مستوى، أوبلاك من أفضل 3 حراس في العالم، ولكنهم ليسوا وحدهم، رودري مثلاً لاعب أحبه ويذكرني ببوسكيتس".

وتابع:"هناك الكثير من المرشحين ونحن نشعر بالقوة، نعتقد أننا سنلعب المباراة المقبلة في حالة ممتازة، لا يمكنني رؤية سبب لضياع المباراة".

ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء في الذهاب، الذي حقق به ريال مدريد الفوز على أياكس 2-1، وفاز به توتنهام على بوروسيا دورتموند 3-0، بينما فاز روما على بورتو 2-1 وهزم باريس سان جيرمان مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.