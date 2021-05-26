بيانيتش مشيرًا إلى الرحيل: موسمي مع برشلونة مرير!

حديث من القلب للدولي البوسني..

نعت لاعب برشلونة ميراليم بيانيتش موسمه مع النادي الكتالوني بذات "الطعم المرير" مؤكدًا على وجود أسئلة كثيرة في حاجة إلى إجابات.

وكان بيانيتش قد انضم إلى برشلونة الصيف الماضي ضمن صفقة انتقالية وصل بمقتضاها أرتور ميلو إلى يوفنتوس في الاتجاه المعاكس.

بيانيتش كان أحد أفضل لاعبي وسط الملعب مع يوفنتوس خلال أربع سنوات، غير أن ذلك لم يشفع له ليكون أساسيًا في برشلونة أو يقدم المأمول منه.

ماذا قال بيانيتش عن موسمه مع برشلونة؟

وكتب الدولي البوسني عبر حسابه على تطبيق إنستجرام "احترم القميص، احترم الفريق، أقدم كل شيء له داخل وخارج الملعب".

كما أضاف "هذا ما يستحقه برشلونة، هذا ما أفعله منذ اليوم الأول مع زملائي في الفريق".

وأتم "هذا الموسم يترك لي طعمًا مريرًا، ويطرح العديد من الأسئلة التي لازالت في حاجة إلى إجابات".

ما هو سجل بيانيتش مع برشلونة؟

خاض صاحب الـ31 عامًا منذ انضمامه إلى برشلونة 30 مباراة على مختلف الأصعدة، 13 منهم فقط كأساسي، 6 منهم على صعيد الدوري الإسباني.

لم يتمكن بيانيتش حتى الآن من تسجيل أو صناعة أي هدف بقميص برشلونة، لكنه خرج ببطولة واحدة هذا الموسم وهي كأس ملك إسبانيا.

للمصادفة، لم يتواجد بيانيتش حتى على دكة البدلاء مع كتيبة المدرب رونالد كومان في نهائي الكأس أمام أتلتيك بيلباو، والذي انتصر فيه البرسا برباعية نظيفة.

هل يرحل بيانيتش عن برشلونة؟

ارتبط اسم بيانيتش بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في الأيام القليلة الماضية على الرغم من بقاء 3 أعوام فيف عقده الحالي مع برشلونة.

الصحف الإسبانية سبق وأن أشارت إلى أن الدولي البوسني يود الاستمرار مع برشلونة، لكن الأمر برمته يعتمد على استمرار أو رحيل كومان عن كامب نو.

في حال أن قررت إدارة جوان لابورتا إقالة كومان، حينها سيبقى بيانيتش ويقاتل على مركزه، أما إن بقيّ، فأغلب الظن أن اللاعب سينتقل إلى نادٍ آخر.

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