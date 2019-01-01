الدوري الإيطالي الدرجة الأولى - سيري آ

بيانيتش: ما يحدث في روما "لغز"، وأليجري مفجر الضحك

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الدولي البوسني حزين على أوضاع ناديه السابق

تحدث صانع ألعاب يوفنتوس ميراليم بيانيتش عن علاقته بمدربه السابق ماسيميليانو أليجري، معترفًا بفضل الأخير عليه في تطوير وتحسين مستواه كلاعب، عما كان قبل قدومه من روما.

وقال النجم البوسني في مقابلة تلفزيونية "علاقتي مع أليجري أكثر من رائعة ونتحدث دائمًا، مستقبله؟ الآن يفكر في خطوته التالية، وبمجرد أن يتخذ قراره النهائي، فلن يواجه مشكلة في العثور على نادٍ كبير. بالطبع اختلفنا عدة مرات، وهذا طبيعي، لأنه شخص يقول الأشياء في وجهك بوضوح".

وأضاف "كان يمزح معي ويقول عندما جئت من روما، لم أكن أستطيع تمرير كرة طويلة أكثر من 5 أمتار، والآن أصبحت لاعبًا رائعًا، لكن عندما كان يقول على نفسه أنه أفضل لاعب خط وسط في تاريخ إيطاليا، كنت أنفجر من الضحك".

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من جهة أخرى، سُئل عن أوضاع ناديه السابق روما، الذي رحل عنه أفضل اللاعبين في آخر عامين، آخرهم رادجا ناينجولان والقائد دانييلي دي روسي، فأجاب قائلاً "من الصعب أن أشرح كيف تعاملوا مع دي روسي وتوتي، تحدث مع زملائي، وهم أيضًا لا يجدون أي تفسير لما حدث".

وأضاف "أراد توتي ترك منصبه لأن الوضع لم يكن جيدًا بالنسبة له، وأيضًا لأنه لم يكن يعرف كيف تدار الأمور وراء الكواليس، وبوجه عام لم يكن راضيًا عن دوره، وكان مقتنعًا بأنه قادر على تقديم المزيد، وهذا يؤلمني.

وختم "ما فعلوه مع دي روسي هو ببساطة لغو، عندما ترى أفضل اللاعبين يغادرون روما عامًا بعد عام، فهذا يفرض عليك الكثير من الأسئلة، لكن في النهاية ستقول سئمت من التفكير، كما أنني أشعر بالضيق لما حدث مع ناينجولان".

 

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