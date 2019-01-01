بيانيتش: ساري لديه عقلية مختلفة ولكن الأهم هو أن نفوز!

تصريحات مهمة من النجم البوسني..

يؤمن ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، أن مدربه الحالي ماوريسيو ساري يمتلك عقلية مختلفة في كرة القدم، ولكنه عاد وأكد على أن تحقيق الانتصار في النهاية هو الأمر الأهم بالنسبة لجميع الأطراف.

وتولى ساري مهمة البيانكونيري خلفًا لماسيميليانو أليجري، والذي حقق مع اليوفي 5 ألقاب للدوري الإيطالي، و4 ألقاب لكأس إيطاليا، إلى جانب الوصول في مناسبتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

أليجري انتهج نهجًا دفاعيًا طوال فترة قيادته في الأليانز ستاديوم، ولكن بالتأكيد فإن ساري من أبرز مدربي كرة القدم حُبًا في الكرة الممتعة والمنظمة، أما بالنسبة لبيانيتش فإن النتيجة أهم من الأداء.

بيانيتش تحدث إبان وجوده في حفلة جلوب سوكر وقال "ساري مدرب مختلف وبعقلية أخرى في كرة القدم ولكن المهم في النهاية أن نحاول أن نفوز كما كنا نقوم دائمًا، ففي الأخير المهم هو الفوز بالألقاب وهو ما نسعى له بالفعل.".

في الوقت نفسه فإن يوفنتوس يتقاسم صدارة ترتيب الكالتشيو مع إنتر ميلان، وبالنسبة للدوري البوسني، فإن النيراتزوري ليس المنافس الوحيد لهم على اللقب، فقال "لا، الإنتر ليس وحيدًا في منافستنا، يوجد لاتسيو وروما أيضًا. الأمور مفتوحة على مصرعيها في الدوري.".

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أما عن الهدف الأكبر هذا الموسم، فقال "نحن والجمهور نريد أن نحقق دوري أبطال أوروبا، هذا هو الهدف الأبرز للنادي، فنحن ننتظر التتويج به منذ زمن طويل.".

وأتم "الأمور جيدة نوعًا ما هذا الموسم ونحن سعداء بما نقوم به ونأسف للهزيمة من لاتسيو ولكن لا يزال أمامنا العديد من الاهداف الأخرى. نحن الأوائل في الدوري ومستمرون في دوري الأبطال.".

الجدير بالذكر أن لاتسيو انتصر على اليوفي في كأس السوبر الإيطالي والذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، لتكون هذه هي الهزيمة الثاني لكتيبة ساري من كتيبة إنزاجي خلال أقل من شهر وبنفس النتيجة، 3-1.