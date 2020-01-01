بويول: هذا هو موقفي من كاسياس ونيمار وميسي ولا أريد التدريب

كارليس بويول قائد برشلونة المعتزل يتحدث عن مستقبل ميسي وإمكانية عودة نيمار وترشح كاسياس لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

نفى كارليس بويول قائد فريق برشلونة المعتزل أن يكون قد اتفق مع إيكر كاسياس قائد ريال مدريد السابق على مساندته في سباق انتخابات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

جاء هذا في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وتطرق خلالها للحديث عن مستقبله وإمكانية تدريبه لأحد الفرق وعن ميسي ونيمار.

وقال بويول: "لقد رأيت بعض الأخبار أنني سأساند كاسياس لكنني أستطيع التأكيد أننا لم نتحدث في هذا الشأن، ولا أعرف إذا ما كان ينوي الترشح أم لا".

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وأضاف عن مستقبله في العمل الرياضي: "أعتقد أنني سأعمل كمدير رياضي فهذا بالنسبة لي أكثر إثارة تولي تدريب أحد الفرق".

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وأردف عن مستقبل ميسي: "عمره 32 عامًا ويستطيع العناية بنفسه جيدًا ويمكنه اللعب حتى الـ 38، ولا أفهم لماذا نتحدث عن برشلونة دونه إذا كان لا يزال متواجد، ما يجب علينا أن نفعله أن نحاول الفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب في وجوده".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن عودة نيمار الممكنة: "الأمر لن يكون سهلًا لأن باريس سان جيرمان فريق لا يبيع نجومه بسهولة، هو لاعب عظيم لكنني لم أتحدث معه في ذلك الأمر".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد غادر برشلونة في صيف 2017 متجهًا لباريس سان جيرمان في انتقال هو الأغلى بالتاريخ بواقع 222 مليون يورو.