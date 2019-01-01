بونوتشي: يوفنتوس بيتي وتجديدي دليل عشقي له

تصريحات تحمل حبًا كبيرًا للبيانكونيري..

أعرب ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس، عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده رفقة الفريق الإيطالي، معتبرًا أن اليوفي هو بيته الثاني وأن هذه الخطوة تعني بوضوح كم هو محب ومُتيِّم بفريق السيدة العجوزة.

وكان يوفنتوس قد أعلن اليوم عن تمديد عقد بونوتشي لينتهي في صيف 2024 في خطوة قد تُمهِد لاعتزال البالغ من العمر 32 عامًا داخل ملعب الأليانز ستاديوم على الأرجح.

اللاعب تحدث بعد التوقيع على العقود الجديدة وقال "إنه يوم تاريخي لا يمكنني أن أنساه. بالنسبة لي، إنه حلم أصبح حقيقة، إنه توقيع على عقد مهم حقًا، أدين بالفضل إلى أنيلي ونيدفيد وجميع زملائي والجمهور ومحبيني.".

كما أضاف "يوفنتوس هو منزلي، وتوقيعي على هذا العقد يثبت كم أهتم بارتداء هذا القميص، ويُظهِر كيف أن يوفنتوس يهتم بي كل عام. آمل أن أقوم بالمزيد من المشاركات وأحرز الكثير من الأهداف وأحقق بطولات أكثر.".

بونوتشي كان قد تسلم شارة القيادة في يوفنتوس بعدما تعرض جورجيو كيليني إلى إصابة في الرباط الصليبي ستجعله بعيدًا عن الملاعب حتى مارس المقبل، واعتبر أن ارتدائه لها تجعله يعيش أفضل لحظات مسيرته، حيث قال "نعم إنها الأفضل جزئيًا بفضل شارة القيادة.".

وواصل حديثه "الآن الأهداف هي نفسها، نريد أن نحقق دوري أبطال أوروبا. اليوم هو 19 نوفمبر، وارتدي الرقم 19 وكذلك هو عيد ميلاد زوجتي، لن أنسى هذا اليوم.".

يذكر أن بونوتشي كان قد رحل عن اليوفي منذ موسمين في رحلة سريعة إلى ميلان، ولكن سرعان ما عاد الدولي الإيطالي إلى مدينة تورينو، وعلى الرغم من أنه عانى في البداية من بعض صافرات الاستهجان، لكن الأداء البطولي الذي يُقدمه وإخلاصه للفريق جعله يتخطى هذه المرحلة مع الجماهير اليوفينتينية.