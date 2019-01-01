بونوتشي: يوفتوس يريد تفادي توتنهام في الأبطال

الفريقان ضمنا العبور من المجموعات

تحدث نجم يوفنتوس ليوناردو بونوتشي عن قرعة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، وتمنى تفادي توتنهام في الدور المقبل.

يوفي ضمن صدارة المجموعة بفوزه بهدف نظيف على أتلتيكو مدريد، بينما تأكد وجود توتنهام ثانياً خلف بايرن ميونخ وعبوره هو الآخر.

وقال بونوتشي أثناء تقديم كتابه: "إذا كنت سأختار فريق أفضل تفاديه فهو توتنهام، مورينيو يعطيك شيئاً إضافياً".

وأضاف: "لايزال يفصلنا الكثير عن فبراير ومارس، المستوى الفني والذهني يتطور، ولكن توتنهام مع التغيير التدريبي أصبح يملك شيئاً إضافياً".

وختم: "لا أقصد التقليل من مشوار بوتشيتينو، ولكن في مثل تلك المباريات يكون مورينيو حاسماً".

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ونجح مورينيو في تحقيق الانتصار في أول لقاءين له مع سبيرز بالفوز على وست هام 3-2، ثم على أوليمبياكوس 4-2.

ويلعب يوفنتوس هذا الأسبوع مع ساسولو لحساب الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.