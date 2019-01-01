بونوتشي يوضح ما تفتقد إليه إيطاليا لتصبح مثل فرنسا وإسبانيا

قائد المنتخب الإيطالي يعتقد أن منتخب بلاده بعيد عن المقارنة بمنتخبات القمة

يرى ليوناردو بونوتشي، قائد المنتخب الإيطالي أن منتخب بلاده مازال بعيداً عن منتخبات القمة في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

ويستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة أرمينيا، مساء غد الإثنين ضمن إطار مباريات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وقال بونوتشي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سنعود للتواجد بين أفضل المنتخبات في أوروبا".

وواصل: "ولكن عند الحديث عن منتخبات مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، فنحن نفتقد إلى الخبرة، لديهم العديد من اللاعبين في فرق القمة بأوروبا وهذا ما نفتقده الآن".

وتحدث قائد المنتخب الأزوروي عن اللاعبين الشباب وقال: "في بداية مسيرتي كنت ارتكب الأخطاء، ولكن زملائي ساعدوني على التطور وهذا ما يجب أن نفعله الآن مع اللاعبين الشباب".

وأكمل: "ما يميزنا هو أننا جميعاً نتعاون معاً، ونشعر بروح المشاركة في الفريق".

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وحقق المنتخب الإيطالي رقماً مميزاً بعد انتصاره في 10 مباريات متتالية منذ نوفمبر الماضي، وبإمكانه زيادة رصيده غداً في مواجهه سهلة بالنسبة له.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي يتصدر مجموعته في التصفيات برصيد 27 نقطة، بينما يحتل منتخب أرمينيا المركز الرابع بعشر نقاط.