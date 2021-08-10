بونوتشي يعلق على مستقبل ميسي.. ومصير رونالدو مع يوفنتوس

ليوناردو بونوتشي أجرى مقابلة تحدث خلالها عن العديد من الأمور داخل يوفنتوس.

يؤكد ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي أن فريقه يضع عينيه على استعادة لقب الدوري الإيطالي، الذي فقده في الموسم الماضي لصالح غريمه إنتر، بعد تسعة مواسم من السيطرة.

وأجرى ليوناردو بونوتشي مقابلة شيقة مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، تحدث خلالها عن أهداف يوفنتوس في الموسم الجديد، ورأيه في عودة ماسيمليانو أليجري لتدريب الفريق، ومستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق.

ما هو هدف يوفنتوس في الموسم الجديد؟

يقول بونوتشي عن أهداف يوفنتوس: "نريد إعادة الدوري الإيطالي إلى منزله، لا فائدة من الاختباء، عندما تلعب مع يوفنتوس يجب أن يكون هذا هو هدف الموسم، مثل المنافسة على دوري أبطال أوروبا والقتال على جميع الجبهات".

وأضاف: "لقد حققت لقب اليورو مع منتخب إيطاليا، وكنت أحد أبطال الرواية، وأريد أن أقوم بذلك أيضًا مع يوفنتوس".

ماذا قال بونوتشي عن نهائي يورو 2020؟

حقق منتخب إيطاليا لقب يورو 2020 على حساب منتخب إنجلترا، بعد مباراة نهائية مثيرة امتدت أحداثها حتى ركلات الترجيح، التي منحت "الأتزوري" الفوز بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وعن تلك البطولة يقول بونوتشي: "الفوز منحنا أحاسيس فريدة، في البداية لم يثق بنا أحد، اعتقد الكثيرون أن ما قدمناه في التصفيات أو دوري الأمم الأوروبية كان من قبيل الصدفة، وبقوة المجموعة وصلنا إلى النهائي، وعدنا إلى الوطن بانتصار غير عادي".

ماذا قال بونوتشي عن قضية ميسي؟

وتطرق بونوتشي خلال المقابلة إلى رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني، وعدم التمكن من التوقيع على صفقة جديدة.

وقال المدافع الإيطالي: "فوجئت قليلًا بذلك، خلال الصيف بدا حقًا أنه يمكنه البقاء، وأنهم قد توصلوا إلى اتفاق، لكن هناك قواعد ولوائح يجب احترامها".

وأضاف: "هذا جزء من كرة القدم، هذا الصيف رأينا أيضًا لاعبين رائعين آخرين اضطروا إلى تغيير قمصانهم، ذلك يضر برومانسية كرة القدم، لكن ذلك جزء من كرة القدم اليوم".

وعن انتقال ميسي المحتمل إلى باريس سان جيرمان يقول بونوتشي: "باريس سان جيرمان أصبح فريق أحلام، لقد جمع العديد من اللاعبين الرائعين، لكن تكوين المجموعة التي تحقق الفوز سيكون صعبًا".

ماذا قال بونوتشي عن مستقبل كريستيانو رونالدو؟

رغم التقارير العديدة التي ربطت البرتغالي كريستيانو رونالدو بالخروج من يوفنتوس خلال الصيف الحالي، إلا أن "صاروخ ماديرا" يبدو قريبًا للاستمرار عامًا آخر مع "البيانكونيري".

ويقول بونوتشي عن مستقبل البرتغالي: "لطالما اعتقدت أن رونالدو سيبقى حتى لو لم يذهب ميسي إلى باريس سان جيرمان، إنه يمثل قيمة إضافية بالنسبة لنا".

وأضاف: "أنا متأكد أنه هذا العام، أكثر من أي وقت مضى، سيساعدنا على الوصول إلى تحقيق جميع أهدافنا".

ماذا قال بونوتشي عن عودة أليجري؟

وتطرق بونوتشي خلال المقابلة إلى عودة ماسيمليانو أليجري لتدريب يوفنتوس بقوله: "نحن مستعدون معه لاستعادة ما فقدناه مؤخرًا".

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