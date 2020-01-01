بونوتشي يؤكد تسريبات قميص يوفنتوس للموسم المقبل

أيهما أفضل، الموسم الحالي أم المقبل؟

نشر الحساب الرسمي ليوفنتوس صور لنجومه وهم يرتدون بعض السترات الجديدة المزعم استخدامها في الموسم المقبل، مع صورة خاصة لليوناردو بونوتشي كشفت تقريبًا عن القميص الذي سيرتديه البيانكونيري في الموسم الجديد.

وكانت الشائعات قد سارت في الأسابيع الأخيرة عن شكل قميص اليوفي لموسم 2020-2021، وبصورة بونوتشي فيبدو أن الشائعات صحيحة تمامًا.

القميص المُسرب أتى بالشكل الآتي:

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✅ [1/3] RIVELATA! Img reali maglia Home #Juve 2020/21 (sfuggite ad un rivenditore "distratto" 😄).

Nei giorni scorsi avevamo sottolineato che stavano circolando fake (PES ecc.). Avevamo una nuova proiezione, che spiegheremo di seguito (3/3). Ma prima altri dettagli!...#JuJersey pic.twitter.com/QFIop77jGm — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) May 8, 2020

بينما صورة بونوتشي التي نُشرت عبر حساب يوفنتوس على تويتر أوضحت خطوط القميص وأتت مشابهة تمامًا للتسريبات، فكانت:

Looking sharp, team 😎

Il nuovo Anthem Jacket @adidasfootball con un look... classico!



Lo potete trovare sul nostro Official Online Store ➡️ https://t.co/DVTylCofJc pic.twitter.com/u3k98A4HfS — JuventusFC (@juventusfc) June 9, 2020

ولا يزال موعد ارتداء يوفنتوس للقميص الجديد مجهولًا، فبعض التقارير من الصحف الإيطالية تُشير إلى إمكانية ارتدائه مع عودة النشاط الكروي في منتصف يونيو الحالي نظرًا للتأخر المتوقع لفعاليات الموسم المقبل.

كرة القدم الإيطالية توقفت في شهر مارس الماضي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وأخيرًا ستعود في 12 يونيو من بوابة مباراتي إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، عندما يلتقي يوفنتوس مع ميلان في إحداهما.

يذكر أن الدوري الإيطالي سيُستأنف بدايةً من 19 يونيو بدون حضور جماهيري وبإجراءات طبية صارمة، وتحتل كتيبة ساري الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن المطارد لاتسيو.

كما تجدر الإشارة إلى أن مصير الموسم المقبل لا يزال على المحك، ففي حال إصابة أحد لاعبي الكالتشيو بكورونا سيتم إيقاف مسابقة الموسم الحالي مع الإصرار على استكمالها في موعد لاحق، ما قد يعجل بارتداء يوفي لقميصه الجديد قريبًا بدلًا من الانتظار لأشهر.