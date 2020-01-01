بونوتشي ودانيلو يرفعان راية الريمونتادا في الإياب

دانيلو وبونوتشي يفسران خسارة يوفنتوس من أولمبيك ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

قال ليوناردو بونوتشي نجم نادي يوفنتوس إن التأخر في دخول أجواء المباراة كان السبب وراء أفضلية ليون والتي منحته الفوز في النهاية.

المزيد من الفرق

وخسر يوفنتوس مواجهة الذهاب أمام أولمبيك ليون في معقل الأخير بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال بونوتشي في تصريحات لسكاي سبورتس إيطاليا إن لاعبي يوفنتوس كانوا مرهقين للغاية ولم يتمتعوا بالعدوانية التي تستلزمها مثل هذه المباريات.

وأضاف: "لقد أخبرت ماتويدي أن البقاء على دكة البدلاء لا يعني أنه خارج المباراة، حيث أن المواجهة تتطلب أن يكون الجميع مستعدًا للمشاركة"

وتابع: "لقد سجلوا الهدف في لحظة غفلة منا، كانوا أذكياء في التعامل مع الخطأ ونجحوا من خلاله في التقدم في النتيجة، يجب أن نتأهل في مباراة الإياب"

بينما قال دانيلو إن اللعب بالعدوانية التي ظهرت في شوط المباراة الثاني ضروري من أجل حسم المباراة، وهو الذي يجب أن يحدث في مواجهة الإياب.

وأردف: "اللعب أمام جماهير أليانز ستاديوم في الإياب سيجعل الأمور في صالحنا، يجب أن نضغط وندافع ونهاجم ونسجل ثم نفوز ونتأهل للمرحلة المقبلة"

دوري أبطال أوروبا: السيتي يقهر ريال مدريد وليون يحقق المفاجأة أمام يوفنتوس

يذكر أن يوفنتوس قد ودع نسخة العام الماضي من دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد مفاجأة البطولة أياكس أمستردام.