بونوتشي: رفضت ريال مدريد، ورونالدو رفع سقف طموحات يوفنتوس

مدافع يوفنتوس الصلب جاهز لموقعة أتلتيكو مدريد المهمة في الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ليوناردو بونوتشي أنه رفض عرضًا من ريال مدريد الصيف الماضي، مفضلًا العودة لليوفنتوس حيث شعر بالراحة والسعادة لسنوات هناك.

وكان المدافع المخضرم قد غادر يوفنتوس باتجاه الميلان صيف 2017، لكنه عاد لفريقه مجددًا بعد موسم واحد فقط، وقد تحدث لصحيفة آس عن تلك الخطوة قائلًا "لقد رفضت عرضًا من ريال مدريد، نعم هذا صحيح، وإن كان بحث الريال عني مصدر للفخر، فأنا سعيد بكوني هدفًا لهم. هذا يعني أنني عملت بجد طوال تلك السنوات".

أضاف "عمومًا، مكالمة يوفنتوس ورغبتي بالعودة للشعور بأجواء المنزل مجددًا خطفا قلبي وجعلاني أقرر أن البيانكونيري كان الأفضل لي".

باريس سان جيرمان يستعد للإعلان عن راعي قميصه الجديد

أضاف حول طموحات الفريق في دوري الأبطال "وصول كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، يعني أن سقف طموحاتنا قد ارتفع. هدفنا أن نفوز بدوري الأبطال، لا يمكننا ولا يجب علينا أن نختبئ. أتلتيكو مدريد مثل يوفنتوس وأليجري قال دومًا أن الألقاب تُربح بالدفاع".

مدافع منتخب إيطاليا أكد جاهزيته الصحية والبدنية لمواجهة الفريق الإسباني، كما قال حول مواجهة زميله السابق جانلويجي بوفون في مرحلة قادمة من البطولة "أفضل ألا أواجه بوفون في دوري الأبطال، جيجي رقم واحد في مجاله، لكن الأهم من هذا أنه صديق عظيم. لقد نموت معه، ومن الغريب أن أنظر للخلف على الملعب ولا أراه".

استدرك قائلًا "مع هذا، فنحن محظوظون في يوفنتوس بامتلاك تشيزني الذي يُعد أحد أفضل حراس المرمى في العالم، ومعه ماتيا بيرين الذي ينمو ويتطور سريعًا".