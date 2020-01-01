بونوتشي: رونالدو الأعظم في العالم حتى لو أهدر ركلة جزاء

تعرف على تصريحات بونوتشي عقب إقصاء يوفنتوس لميلان في كأس إيطاليا

أشاد ليوناردو بونوتشي، قائد يوفنتوس ، بمستوى كريستيانو رونالدو في نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

يوفنتوس تأهل إلى نهائي كأس إيطاليا مستفيدًا من التعادل الإيجابي في الذهاب في مباراة شهدت إهدار كريستيانو رونالدو لركلة جزاء في الشوط الأول بجانب طرد أنتي ريبيتش.

وحاول ميلان على استحياء تسجيل هدف التأهل ولكن المحاولات باءت بالفشل، بينما شكّل البيانكونيري خطورة طوال دقائق اللقاء.

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وقال بونوتشي في تصريحات عقب المباراة: "أهم شيء أننا ضمنا التواجد في روما يوم الأربعاء المقبل لاستعادة لقب كأس إيطاليا. لقد كانت مباراة غريبة بعد 90 يومًا من التوقف ودون حضور جماهيري".

وتابع: "ميلان لعب فترة طويلة بعشرة لاعبين وهو أمر يحسب له. لم أكن أتمنى التعادل ولكن الأهم الآن التركيز على المباراة النهائية في كأس إيطاليا".

وحول إهدار كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، واصل: "حتى الأعظم في العالم يرتكب أخطاءً، كل شيء قد يحدث في كرة القدم، وميلان كان قادرًا على التسجيل في بعض الفرص ولكننا كنا في أتم حالات التركيز".

واختتم: "لقد بدأنا مرحلة جديدة بعيدًا عن الفترة الظلامية التي عاشها العالم، ولكن لا تزال الأمور صعبة وهدفنا نقل البهجة والسعادة إلى الجماهير والمواطنين في منازلهم. سوف نحاول الفوز باللقب لأجل ضحايا كورونا".

جدير بالذكر أنّ رونالدو أهدر ثاني ركلة جزاء له في مسيرته مع يوفنتوس ورقم 23 في مسيرته الكروية.