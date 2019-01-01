بونوتشي: الحوادث العنصرية لا تحدث فقط في إيطاليا

حادثة لوكاكو تشغل الرأي العام العالمي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق ليوناردو بونوتشي، نجم يوفنتوس، على واقعة العنصرية التي تعرض لها مهاجم إنتر روميلو لوكاكو في لقاء فريقه أمام كالياري.

وقامت جماهير أصحاب الأرض بتقليد أصوات القردة وترديد هتافات عنصرية بحق المهاجم ذو الأصول الكونجولية بعد هدفه في مرمى فريقها.

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وقال بونوتشي في مؤتمر صحفي: "الوضع حرج، ولكن لا يجب التعميم، يجب أن يتم القبض على المذنبين ومنعهم من دخول الملاعب".

وواصل: "لا أعتقد الأمر يحدث فقط في إيطاليا، رأيناه في بلدان أوروبية أخرى، العنصرية مثل الطاعون، يجب التخلص منها نهائياً".

وازداد الوضع تأزماً بعد بيان أولتراس إنتر الذي ساندت فيه جماهير كالياري، وطالبت لوكاكو بتفهم أن تصرفاتها ليست عنصرية.

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يذكر أن الواقعة ليست الأولى لجماهير كالياري، إذ سبق أن قامت بأفعال مشابهة مع لاعبي يوفنتوس مويس كين وبليز ماتويدي الموسم الماضي، وعدة حوادث سابقة.